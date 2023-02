Slittino, il doppio Voetter/Oberhofer vince la Coppa del Mondo

Le azzurre sfiorano la quinta vittoria stagionale a Saint Mortiz, ma chiudono il discorso di specialità.

18-02-2023 12:07

La gara di Saint Mortiz ha assegnato al doppio femminile azzurro, composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, la Coppa del Mondo di slittino: sono solamente due i millesimi che beffano le Azzurre per la prima posizione, appannaggio delle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal con il cronometro di 1:49.577.

E’ il nono podio in dieci esibizioni per le italiane, vittoriose in quattro prove e capaci di andare a bronzo ai Mondiali sia nella prova classica che nella prova sprint): le rivali per la classifica, le austriache Egle/Kipp, hanno concluso in quarta piazza alle spalle delle lettoni Upite/Ozolina.