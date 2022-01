Sofia Goggia ha già iniziato riabilitazione in vista di Pechino 2022

24-01-2022 12:02

Già stamattina, dopo la rovinosa caduta nel superG femminile di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo di ieri che le è costato l’ennesimo infortunio, Sofia Goggia ha iniziato la riabilitazione con la crioterapia (la terapia del freddo) per far sgonfiare al più presto il ginocchio sinistro infortunato. Per la fisioterapia la fuoriclasse bergamasca farà riferimento, come sempre fa, a tre centri specializzati a Mantova, Verona e Bergamo.

E’ insomma già cominciata la pazza corsa contro il tempo per essere a Pechino già per la cerimonia d’apertura del 4 febbraio, e se così fosse smentirebbe immediatamente coloro che la vorrebbero già fuori dal suo ruolo di portabandiera, ma soprattutto per essere in pista prima nelle prove cronometrate della discesa, che iniziano il 12 febbraio, e poi nella discesa stessa, in calendario il 15 febbraio, nella quale è chiamata a difendere il titolo olimpico conquistato a Pyeongchang 2018.

OMNISPORT