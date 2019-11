Solo il Milan nella testa di Andrea Conti

Andrea Conti dopo i tantissimi problemi fisici delle ultime stagioni e un inizio non certo facile in questa sta ora guadagnandosi partita dopo partita un ruolo da titolare inamovibile nella corsia destra del Milan, vedendo quindi premiata una convinzione che secondo il suo procuratore non era mai venuta meno.

"Nel corso della scorsa estate si era impuntato, voleva rimanere in rossonero ad ogni costo – ha spiegato infatti Mario Giuffredi, agente del laterale, in un'intervista concessa a 'Milannews.it' -. Nel frattempo ci sono arrivate almeno 5-6 proposte, dal Parma, il Werder Brema, il Crystal Palace, la Spal e altri. Non li abbiamo cercati noi, ci hanno cercato loro. Ora però Andrea ha iniziato a ritrovarsi, è stato molto sfortunato fin qui e con la Juventus ha dimostrato la sua forza".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 22:49