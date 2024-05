La rivoluzione leggera di Agustina Gandolfo e come incide sul rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter

Figura indipendente e orgogliosamente consapevole delle proprie qualità, la moglie dell'attaccante nerazzurro promette di rimanere a Milano. Un rinnovo che, adesso, è una garanzia per il club

Ora che anche lo Scudetto della seconda stella è stato ottenuto e Javier Zanetti, uomo simbolo dell’Inter anche se non nel ruolo che rimane e rimarrà di competenza di Beppe Marotta, ha ribadito l’imminenza del suo rinnovo, quel che resta da sciogliere è se quanto affermato e ribadito corrisponde alle richieste di Lautaro Martinez, dei suoi rappresentanti e anche della sua famiglia alla quale ha dedicato la vittoria.

La dedica alla moglie Agustina Gandolfo di Lautaro

Negli equilibri, privati e pubblici faticosamente conquistati dall’attaccante dell’Inter, il contributo di Agustina Gandolfo è sempre stato indiretto, mai palesato o esplicitato con una funzione codificata al pari dell’amica Wanda Nara che, al contrario, ha abbracciato e ricoperto il ruolo di agente di Mauro Icardi in modo egregio e attento, intelligente e sagace. Agustina, 27enne argentina dalle interessanti qualità, si è rivelata meno dirompente rispetto alla conduttrice e recente vincitrice di Ballando con le Stelle, ma altrettanto presente, anche in questi mesi.

Nel corso dei suoi anni milanesi, Agustina Gandolfo si è progressivamente conquistata una stanza tutta per sé dopo aver maturato la decisione – non banale – di abbandonare l’Argentina, la sua famiglia, l’università e i suoi negozi molto avviati per trasferirsi a Milano. A chiederle di abbandonare quel presente per una vita nuova a Milano era stato, nel lontano 2018, Lautaro con il quale intratteneva una relazione da qualche mese e che aveva deciso di andare a trovare in Italia.

Chi è l’imprenditrice influencer

In una delle rare interviste, rilasciate al settimanale Oggi, Gandolfo ha affidato queste parole il disagio scaturito da questa scelta e dalle condizioni imposte da un cambio di vita netto e in cui non rifletteva i propri obiettivi personali.

“Sono venuta a trovare Lautaro, con cui stavo da qualche mese, e ho deciso di non tornare indietro”. Ma non è stato facile: “I primi sei mesi sono stati un dramma. Non sapevo cosa fare: all’università non mi tenevano buono neppure un esame dei venti che avevo fatto in Argentina. Stavo chiusa in casa, non studiavo e non lavoravo: per me era inconcepibile. Inoltre ero venuta con un po’ di risparmi, ma i pesos, in Italia, non valgono nulla. In poche settimane sono volati via. Così, un giorno, ho detto al mio fidanzato: “Lauti, i miei soldi sono finiti”. E lui: “Non ti preoccupare, non ti mancherà nulla”. Io ho sorriso, perché era una frase carina, ma dentro di me si è aperto un abisso: “Mi preoccupo eccome, perché c’è una cosa che di sicuro mi mancherà”.

Per chi, come lei e come prima di lei aveva illustrato in profondità Wanda Nara, non è quella la risposta giusta, adeguata e soddisfacente non si poteva attendere oltre. Andava riconquistato quello spazio che aveva edificato su solide basi in Argentina anche a Milano, anche nel suo presente.

La scuola di italiano e il ristorante

“Ho deciso che, per prima cosa, dovevo riguadagnare la mia indipendenza economica: mi sono impadronita della lingua”. Per prima cosa, ha superato il primo ostacolo ovvero la lingua e si è iscritta a una scuola di italiano: cinque ore al giorno, tutti i giorni.

Ma una volta acquisita la dimestichezza adeguata con l’italiano, Agustina ha puntato l’obiettivo principale di quanto stava costruendo: l’idea di aprire un ristorante a Milano e avventurarsi nel settore affidandosi però anche a un altro settore, quello ADV per noti brand di abbigliamento.

La carriera da influencer

La carriera da influencer le interessa, ha ribadito, nella misura della sua indipendenza economica. Intanto sono arrivati i due figli della coppia, Nina e Theo. Quando scoprì di essere rimasta incinta, Gandolfo non era preparata come ha ammesso in un’intervista rilasciata a Sportweek. Ma non si è fatta travolgere dall’evento e, dopo un certo stupore, ha deciso che sarebbe stata una madre attenta e premurosa.

Dopo la primogenita, è arrivato il secondo figlio e il matrimonio da favola a Cernobbio. Agustina ha anche ripreso gli studi: “Mi sono iscritta a un’università on line che aveva un vantaggio non da poco: gli esami si danno in presenza a Madrid, la città che più mi piace al mondo”, ha ammesso. Un avvertimento per i tifosi? Una anticipazione o un quadro della sua personale volontà di darsi obiettivi? A Madrid vive anche sua sorella e riavvicinarsi, per lei, potrebbe essere un supporto anche se la risposta non è stata positiva a domanda esplicita. Per ora afferma di volersi trattenere a Milano e così pare.

La situazione rinnovo per Lautaro Martinez

Entriamo nel merito, dunque, del rinnovo di Lautaro. El Toro guadagna oggi 6 milioni di euro l’anno in un contratto con scadenza nel 2026. Col nuovo accordo su cui stanno negoziando Marotta e il procuratore dell’attaccante, l’argentino aumenterà in maniera consistente il suo ingaggio, toccando i 9 milioni di euro annui (bonus inclusi), una cifra che lo renderà ampiamente il giocatore più pagato dell’intero organico nerazzurro. Inoltre verrà spinto più in là il termine del contratto, che avrà scadenza nel giugno 2029. Un quinquennale che garantisse soprattutto il club, qualora si palesassero club in grado di appagare altri obiettivi.

Quindi quanto annunciato da Zanetti, e che dovrebbe portare a termine Marotta, potrebbe rivelarsi una fase 1, un primo e concreto gesto che potrebbe prolungare il sodalizio, ma pure mettere il club a riparo – nell’immediato – da certe possibili eventualità, come proposte monstre da Premier e Arabia. Cosa che la storia recente, in Serie A, ha dimostrato più che una mera ipotesi.