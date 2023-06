Chi è stato per voi il miglior giocatore della Serie A 2022-2023? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

06-06-2023 18:00

La Serie A ha chiuso ufficialmente i battenti, almeno per questa stagione. Tolti gli ultimi dubbi in merito a promozione e retrocessione, con lo spareggio tra Spezia e Verona e la finale Playoff di serie B tra Cagliari e Bari ancora da giocare, il Campionato italiano ha emesso gli ultimi verdetti.

Per continuare a divertirci ancora un po’, però, prima di mettere definitivamente in archivio la stagione e buttarci nel burrascoso mare del calciomercato estivo, vogliamo proporvi un quesito: chi è stato, per voi, il miglior calciatore del Campionato appena concluso? A prescindere dal ruolo o dalla squadra, chi tra questi vi ha convinto di più e avrebbe meritato il premio di MVP (andato ufficialmente a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli)?

Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!