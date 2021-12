Sorriso Nets: Durant, Aldridge e Irving escono dal protocollo

28-12-2021 18:32

Torna il sorriso in casa Brooklyn Nets. Dopo la preziosa vittoria sui Clippers, che ha permesso di cancellare la delusione per il ko contro i Magic e di rafforzare la leadership ad Est, le notizie più confortanti arrivano da fuori parquet.

Si sta infatti continuando ad assottigliare il numero dei giocatori fermati dal protocollo anti-Coronavirus, dal quale sono usciti Kevin Durant, LaMarcus Aldridge e anche Kyrie Irving.

I primi due torneranno a disposizione di coach Nash già per le prossime partite, mentre come noto il caso di Irving è molto particolare.

Il play di origini australiane, che ha scelto di non vaccinarsi, è infatti fermo da inizio stagione non potendo disputare le partite in casa nel rispetto delle norme in vigore a New York.

Nash non ha mai preso in considerazione Irving per le partite esterne, ma lo scenario potrebbe cambiare ad inizio 2022, seppur con tutte le prevedibili polemiche del caso.

OMNISPORT