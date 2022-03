Sorteggio Europa League: l'Atalanta pesca di nuovo in Germania

18-03-2022 14:19

Si sono svolti a Nyon i sorteggi per i quarti di finale di UEFA Europa League. L’unica rappresentante ancora in corsa per il nostro paese è l’Atalanta, che negli ottavi ha battuto per 4-2 il Bayer Leverkusen nel doppio confronto (3-2 al Gewiss Stadium e 1-0 alla BayArena). Il quarto di finale riserva una bella sorpresa, dato che gli orobici se la vedranno con un’altra squadra tedesca, ovvero il Lipsia.

UEFA Europa League, ecco i sorteggi dell’urna di Nyon

Queste sono le quattro partite che sono state decretate oggi dall’urna di Nyon per i quarti di finale di Europa League.

Lipsia- Atalanta

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Rangers

In caso di successo in questa fase, nelle semifinali l’Atalanta troverà la vincente della sfida tra i portoghesi del Braga e gli scozzesi dei Rangers di Glasgow.

UEFA Europa League, per la Dea sfida intrigante col Lipsia, il Barcellona pesca l’Eintracht

Non è il peggior accoppiamento possibile per l’Atalanta di Gasperini, che almeno si evita il forte Barcellona di Xavi grande favorito per la vittoria finale del torneo. Il Lipsia tuttavia è una squadra ostica e brillante, arrivata terza nel girone di Champions League dietro a City e PSG. Non ha poi dovuto affrontare gli ottavi di finale, dato che lo Spartak Mosca è stata estromessa dalla competizione.

Nonostante il primo posto nel girone di Europa League, l’Eintracht si trova davanti un enorme problema dovendo sfidare il Barcellona, nettamente favorito e contento anche per il sorteggio.

Bellissima la sfida tra West Ham e Lione, coi francesi che in questa stagione stanno mostrando davvero ottime cose soprattutto in Europa. Affascinante anche la sfida tra i possibili avversari dell‘Atalanta. Il Braga è arrivato secondo dietro la Stella Rossa nel girone, e negli ottavi di finale ha eliminato a sorpresa il Monaco.

I Rangers invece, secondi nei gironi dietro il Lione, hanno eliminato negli ottavi la Stella Rossa.

UEFA Europa League, le date di quarti di finale, semifinali e finali

Le gare d’andata dei quarti di finale di Europa League si giocheranno contemporaneamente giovedì 7 aprile, mentre le gare di ritorno di svolgeranno una settimana dopo (il 14 aprile).

Le semifinali invece avranno luogo tra il 28 aprile (gara d’andata) e il 5 maggio (gara di ritorno). La finale si giocherà invece il 18 maggio.

OMNISPORT