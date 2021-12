Sorteggio Nations League: l’Italia di Roberto Mancini in prima fascia

15-12-2021 15:26

Dopo il pasticcio commesso dalla Uefa che ha visto il duplice sorteggio degli ottavi di Champions League, Nyon torna teatro di un altro sorteggio.

Domani, giovedì 16 dicembre (ore 18.00), si terrà infatti l’appuntamento con le urne per stabilire la fase a gironi della UEFA Nations League. In virtù del terzo posto ottenuto nella precedente edizione, lla nazionale azzurra di mister Roberto Mancini, sarà in prima fascia della Lega A insieme ai campioni in carica della Francia, la Spagna finalista e il Belgio.

Cosa prevede il regolamento? Le 16 squadre della Lega A saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro, con le prime classificate che si qualificheranno per la Final Four in programma nel giugno 2023, mentre le ultime classificate retrocederanno in Lega B.

Le fasce del sorteggio della Lega A:

Fascia 1: Francia, Spagna, ITALIA, Belgio

Fascia 2: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania

Fascia 3: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

Fascia 4: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

OMNISPORT