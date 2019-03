Sossio Aruta, la rinascita del calciatore: annuncio lieto in tv

Per gli appassionati di calcio e di Uomini e Donne (Trono over), l’annuncio della gravidanza di Ursula Bennardo e Sossio Aruta segna il nuovo capitolo di una storia travagliata quanto intensa. La coppia ha deciso di darsi un’opportunità lontano dalle telecamere e dalla regia di Maria De Filippi, regina incontrastata del dating show. Tuttavia la loro storia è nata sotto i riflettori e continua a essere una storia pubblica, da aggiornamenti in real time e esterne romantiche o litigiosi confronti in studio.

Dopo la genesi della tormentata relazione tra Sossio e Ursula, gli ammiratori hanno tribolato in concomitanza con la partecipazione della coppia a Temptation Island, vero covo delle tentazioni per le coppie e per i due che allora decisero di separarsi. Temporaneamente.

Allora la crisi scaturita da quell’esperienza si tradusse in una rinascita dell’ex calciatore che a poche settimane dall’addio si decise a dichiarare il proprio amore a Ursula. E così è stato fino all’annuncio del lieto evento, nello studio in cui si sono dibattuti perché e come della loro relazione e che aggrega più di una comunità, una autentica famiglia televisiva. La conferma della gravidanza non poteva che essere lì, dove tutto è nato con la benedizione di Maria.

VIRGILIO SPORT | 22-03-2019 13:01