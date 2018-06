Sossio Aruta da record, torna in campo a 47 anni

“Torna a ruggire con la maglia del Tre Fiori il Re Leone Sossio Aruta, ha firmato ieri il contratto per le due partite in Europa”. Con questo messaggio la società di San Marino ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore, tra i protagonisti più in vista di “Uomini e donne over”. Una sorpresa per lo stesso Sossio, che non si aspettava certo di ricevere una chiamata a 47 anni.

Aruta ha già indossato la maglia del Tre Fiori nel 2010, in occasione del turno preliminare di UEFA Champions League. Attaccante ex Ascoli, Pescara e Cervia Calcio nel reality “Campioni, il sogno”, il calciatore farà parte della squadra che affronterà i preliminari di Uefa Europa League il 28 giugno a Forli e 5 luglio in Galles con il Bala Town.

Soprannominato Re Leone, Aruta ha giocato per più di 25 anni, scendendo in campo con ben 25 squadre diverse e segnando oltre 300 gol tra professionisti e dilettanti.

E l’amore? L’esperienza a “Uomini e donne over” gli ha dato l’opportunità di conoscere tante donne e, forse, gli ha regalato la felicità in campo sentimentale. L’uomo, infatti, ha iniziato una frequentazione con Ursula Bennardo e sui social posta foto in cui appare spensierato e felice accanto alla nuova compagna. I due non si lasciano ancora andare a dichiarazioni importanti, ma stanno portando avanti la loro storia.

VIRGILIO SPORT | 20-06-2018 11:42