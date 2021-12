Covid, Tecnico Southampton: "I calciatori si cambiano in macchina"

24-12-2021 14:14

Situazione epidemica davvero difficile in Premier League, con le norme e i rischi che cambiano quasi ogni giorno. Un momento nel quale non è davvero facile per le squadre preparare le partite, specialmente queste che vengono sotto le feste col Boxing Day. Il tecnico del Southampton Hasenhuttl ha provato a spiegare come si sta vivendo in questo momento nel campionato inglese:

“La situazione Covid cambia ogni giorno. Oggi faremo di nuovo i test, per ora siamo a posto. Cerchiamo di attenerci alle regole e di fare tutto quello che può aiutarci a rimanere al sicuro. Mercoledì ci siamo cambiati in macchina e siamo tornati immediatamente a casa dopo la sessione d’allenamento. Questo, è perfino inutile ribadirlo, non prepara al meglio i calciatori. I ragazzi portano da casa il pranzo a sacco. Mangiamo all’aperto o, addirittura, lo consumano in auto. Cerchiamo di ridurre al minimo i contatti, così se emerge un caso viene immediatamente isolato. Si tratta della strategia che abbiamo deciso di adottare nel momento in cui abbiamo avuto il maggior numero di infezioni. È quello che abbiamo deciso di fare di nuovo oggi. Se non facciamo così diventa complicato giocare ogni tre giorni. Un fatto che già da sé favorisce infortuni”.

