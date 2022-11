Spagna, Luis Enrique: "Siamo contenti, ma ora pensiamo a vincere la terza partita"

27-11-2022 23:09

Il CT della Spagna Luis Enrique ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania nella sfida valida per la fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar: “Contro i tedeschi è sempre difficile. Abbiamo cercato il nostro solito possesso palla e di andare verso la porta avversaria, ma dopo l’1-0 abbiamo fatto degli errori. Siamo contenti, ma dobbiamo vincere la terza partita”.