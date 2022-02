Spal, Alfonso: "Riparto dopo un anno in naftalina"

02-02-2022 19:19

Il nuovo portiere della Spal Enrico Alfonso si è presentato in conferenza stampa: “Sono molto felice per l’opportunità che mi è stata concessa dalla SPAL. Una società con cui negli anni ho condiviso tanti obiettivi e quando ho saputo che stava valutando la situazione per la porta ho sperato di poter arrivare. Ai miei occhi Ferrara è sempre stata una grande piazza e sono contentissimo di essere qui, di riprendere la mia strada con questi colori, dopo aver trascorso un anno di naftalina a Cremona, dove un portiere forte come Carnesecchi purtroppo mi ha limitato”.

“La società non mi ha detto niente sulle gerarchie. Avrò la possibilità e la fortuna di allenarmi con due ottimi portieri durante la settimana. Demba Thiam è un giovane di spessore, mentre Alberto Pomini ha grandissima esperienza. Ma al di là del ruolo che avrò in squadra, è bene sottolineare che prima vengono gli obiettivi del gruppo e poi quelli personali perché nel calcio non esistono le prime donne. Pur giocando poco, quando sono andato via da Cremona, i miei compagni mi hanno salutato con le lacrime agli occhi. Durante la mia parentesi là ho preso sotto la mia ala Carnesecchi e non cambierà con Demba, se ci sarà l’occasione e lui mi darà la possibilità di costruire un rapporto che sia reciproco. Ma questo vale per tutti e devo dire che, sotto questo aspetto, alla SPAL sto avendo a che fare un ottimo spogliatoio”.

