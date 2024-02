Kansan City, spari sui festeggiamenti per il Super Bowl, terrore alla parata per i Chiefs

Gli spari hanno scatenato il panico nel centro della città del Missouri vestita a festa per il Super Bowl dei Chiefs. Il bilancio provvisorio parla di un morto e almeno 14 feriti

14-02-2024 23:38

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Un morto, 14 feriti e due persone fermate. È questo il bilancio provvisorio dei colpi di arma da fuoco sparati sui tifosi accorsi alla parata organizzata a Kansas City per celebrare Super Bowl conquistati dai Chiefs. Si chiudono, dunque, nel sangue i festeggiamenti per la franchigia del Missouri che hanno visto coinvolte almeno un milione di persone. Presente ovviamente Travis Kelce, ma al suo fianco non c’era la fidanzata e pop star Taylor Swift.

Kansas City, almeno un morto e dieci feriti

Terrore a Kansas City. La parata organizzata per festeggiare il terzo Super Bowl dei Chiefs negli ultimi cinque anni si è chiusa nel sangue, con spari sul milione circa di persone che sono accorse per festeggiare con la franchigia. Come riportato da La Repubblica, le prime indiscrezioni parlano di un bilancio di un morto e circa 14 persone ferite. A rivelarlo il capo dei Vigili del Fuoco della cittadini del Missouri, Michael Hopkins.

Fermate due persone

Le Forze dell’Ordine locali avrebbero fermato due persone, trovate in possesso di armi. Si ventola di possibili regolamenti di conti tra gang rivali, ma per ora restano avvolte nel mistero le reali motivazioni del folle gesto. Al momento, sembra da escludere un attacco di stampo terroristico.

Presenti Chiefs e autorità

Presenti, ovviamente, alla parata le autorità locali e gli atleti della squadra, a cominciare dall’uomo copertina di questa stagione, Travis Kelce, spesso sotto i riflettori oltre che per le giocate in campo anche per la sua relazione con la pop star di fama internazionale, Taylor Swift. La cantante, protagonista della finale del Super Bowl con il suo tifo scatenato e il bacio appassionato al compagno, è, infatti, già pronta a raggiungere l’Australia per tre tappe del suo apprezzatissimo Eras Tour.

Terrore tra la folla

Gli spari hanno interrotto i cori, i balli e i canti della folla infinita di tifosi, scatenando il terrore. I colpi sono stati esplosi tra le vie del centro di Kansas City, nei pressi di Union Station, durante le fasi finali della parata per festeggiare il Super Bowl conquistato dai Chief la scorsa domenica a Las Vegas contro San Francisco 49ers.

A complicare la fuga dei tifosi, le transenne posizionate nei punti strategici della città per proteggere il corteo. Misure che, evidentemente, non sono state sufficienti per scongiurare il peggio. Le Forze dell’Ordine hanno dichiarato lo stato di allerta con un post su Twitter e invitato i tifosi ad allontanarsi dalla zona considerata a rischio.