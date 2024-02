NFL Super Bowl LVIII, il pagellone: Mahomes è già leggenda, Moody e quell'unico errore chiave, la Swift eclissa Usher

La vittoria all'overtime di Kansas City celebra nel migliore dei modi una stagione unica: Mahomes è già leggenda, Kelce e Swift la coppia dell'anno, i 49ers affogano nei rimpianti

12-02-2024 12:38

Alla fine il football è un gioco semplice: giochi 60’ e magari pure l’overtime, ma tanto alla fine vincono sempre i Kansas City Chiefs. Citazione liberamente presa in prestito da Gary Lineker, che così si esprimeva riguardo alla innata capacità dei tedeschi del calcio di volgere la contesa a loro favore, tanto simile a quella che Pat Mahomes e compagni hanno saputo vendere al mondo NFL, con il terzo Super Bowl in bacheca negli ultimi 5 anni.

Le lacrime amare di San Francisco hanno ragione d’esistere: la terza finale persa negli ultimi 29 anni (la seconda contro KC) è figlia anche della capacità dei Chiefs di far emergere tutto il loro talento anche quando tutto sembra perduto. A Natale avevano un piede e mezzo nella fossa, 47 giorni più tardi alzano di nuovo il Vince Lombardi Trophy. Lasciando intendere che non sarà nemmeno l’ultima volta.

La favola ha il suo lieto fine: Pat, Travis e… Taylor Swift

Il Super Bowl LVIII, il primo di sempre disputato a Las Vegas, non ha tradito le attese. Forse nel primo quarto si, con le difese dominanti e gli attacchi anestetizzati a dovere. Ma nel secondo tempo la musica è cambiata, fino a sfociare in un overtime appassionante e vissuto sempre sul filo del rasoio, risolto a soli 3 secondi dallo scadere dall’ennesima invenzione di Mahomes.

Alla fine tutti i pianeti si sono allineati: il terzo anello della dinastia Chiefs, la solita rimonta spalle al muro del quarterback più pagato al mondo, la favola a lieto fine di Taylor Swift che raggiunge il fidanzato Travis Kelce sul gridiron e lo bacia, con addosso decine di flash e telecamere pronte a immortalare la scena. Per chi è rimasto sveglio fino alle 5 (ora italiana), comunque una bella ricompensa. E anche per chi se lo fosse perso, ecco un bel pagellone, utile a capire cosa è successo e perché le cose sono andate in questo modo.

I top del Super Bowl LVIII: Butker, il piede del destino

PATRICK MAHOMES 10. Alla fine la differenza l’ha fatta ancora una volta lui. Che per due terzi di serata è stata la brutta copia di se stesso , versione peraltro spesso e volentieri ammirata nel corso della stagione. Ma che sotto pressione, col cronometro a scandire l’approssimarsi del precipizio, ha ribaltato ancora una volta il mondo. Ha sfruttato ogni occasione che i 49ers gli hanno concesso dal terzo quarto in poi, trascinando la gara all’overtime con un drive giocato rapidamente e chiuso a 3 secondi dallo scadere con il field goal di Butker. Poi, ancora una volta costretto a vivere o morire, ha guidato i Chiefs nel supplementare correndo su un quarto down e poi risalendo campo senza che nessuno potesse fermarlo, fino al passaggio da 3 yards per Hardman che con 3 secondi da giocare ha chiuso la contesa. A 28 anni è già nella leggenda, e non è mica finita qui…

HARRISON BUTKER 8. Facile dimenticarsi del kicker di Kansas City, ma il suo piccolo angolo di cielo se lo guadagna segnando il field goal più lungo di sempre nella storia di un Super Bowl (57 yards), quello col quale rimette definitivamente in carreggiata i Chiefs dopo l’orrendo primo tempo, nel quale peraltro era stato l’unico dei suoi a segnare. Ne mette dentro altri due di field goal, soprattutto quello da 29 yards ma col pallone pesante come un macigno a soli 3 secondi dalla fine del quarto periodo. S’è fatto trovare pronto, ed Andy Reid sentitamente ringrazia.

I flop del Super Bowl LVIII: Moody, un errore fatale

KYLE SHANAHAN 5,5. La differenza tra l’inferno e il paradiso a volte si misura su pochi dettagli. Shanahan l’ha scoperto una volta di più sulla sua pelle: il terzo SB perso in carriera , il secondo da head coach (sempre contro i Chiefs), dimostra che quel filo sottile che divide gioia e dolore sa essere cinico e beffardo. Cosa rimproverargli? Forse un po’ di coraggio venuto meno nei due quarti down dove s’è accontentato di piazzare , tenendo in vita Mahomes e consentendogli di non forzare eccessivamente nell’ultimo drive dei tempi regolamentari (poi tanto ha risolto con quello dell’overtime, ma con 5’ in più sul cronometro). Gli errori e i rimbalzi che hanno segnato la serata dello Special Team sono episodi imponderabili, ma che lasciano scorie nella testa. Il rimpianto più grande? L’uscita per infortunio (rottura del tendine d’Achille) di Dre Greenlaw, pedina chiave nel sistema difensivo, infortunatosi per correre verso il campo (nemmeno in un’azione). La sfortuna è cieca, ma quando si tratta dei 49ers ci vede benissimo.

Fonte: Getty

RAY RAY McLOUD 4,5. Anche per lui vale quanto detto sopra: una sola sbavatura in tutta la partita, ma dal peso specifico enorme. Sul ritorno di punt che di fatto rimette definitivamente in corsa i Chiefs, McLoud si fa sorprendere dal rimbalzo malandrino della palla sul piede di Luter, con Jaylen Watson lesto a riconquistare il possesso e consegnare a Mahomes un comodo drive, poi trasformato nel touchwodn di Valdes-Scantling. Anche qui la malasorte ci mette eccome lo zampino, ma la presa mancata è di quelle da segnare col circoletto rosso. E inaugura la serie di accadimenti che porterà San Francisco a restare ancora una volta a bocca asciutta.