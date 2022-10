Spezia, Gotti: "Molto arrabbiato, del possesso palla non me ne frega nulla"

22-10-2022 18:38

Lo Spezia è uscito sconfitto dal primo incontro del sabato di Serie A all’Arechi in casa della Salernitana. L’allenatore Luca Gotti ha parlato così del ko ai microfoni di Dazn: “Del possesso palla non me ne frega nulla. Mi interessa come teniamo il campo e che nel primo tempo facciamo una partita ottima. Poi però al primo tiro in porta dopo tre minuti nella ripresa la partita cambia del tutto. Non si gioca più”.

Il tecnico sa bene cosa serve nelle prossime partite: “C’è bisogno di tutto. Ci siamo arrivati con una relativa facilità ma abbiamo calciato quando non dovevamo farlo e viceversa. Se non fai gol non sei bravo – ha aggiunto Gotti – Sono tanto arrabbiato. Anche perché quando si perde l’allenatore ha sempre torto”.