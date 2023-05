Spezia, Macia: “Dobbiamo continuare a lottare”

Il direttore dell’area tecnica dello Spezia a Tmw: “Siamo vivi, tutti uniti siamo più forti per lottare”

01-05-2023 11:03

I microfoni di Tuttomercatoweb, Eduardo Macia, direttore dell’area tecnica dello Spezia ha rilasciato un’intervista: il tema principale delle dichiarazioni del dirigente spagnolo si rifaceva alla salvezza ed alla permanenza in Serie A del club ligure.

Le parole del direttore dell’area tecnica: “Abbiamo davanti il nostro destino, dove sarà solo il campo a contare, perché quello deve essere l’unico giudice: lì siamo tutti uguali, non devono contare blasone o dimensioni della piazza, ma solo quello che le squadre fanno sul rettangolo verde. Noi dobbiamo continuare a lottare, dare più del massimo come stiamo facendo, pensare a chi rappresentiamo. Siamo vivi, tutti uniti siamo più forti per lottare. Senza alibi, sempre guardando il campo come il nostro megafono per parlare”.