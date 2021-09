Spezia, parla Hristov: “Non abbiamo ottenuto i punti che meritavamo”

È un bilancio non totalmente positivo quello tracciato da Petko Hristov dopo le prime tre giornate di campionato. Il bulgaro infatti, se da una parte è parso molto contento per l’ambiente trovato in Liguria, dall’altra non ha nascosto il proprio disappunto per quanto ottenuto finora in Serie A.

“Con la squadra va tutto bene, alla perfezione, in queste tre prime gare penso che abbiamo giocato bene anche se non abbiamo ottenuto i punti che meritavamo. Contro l’Udinese ci siamo espressi su un ottimo livello, ma abbiamo mancato il colpo del ko e perso la partita negli ultimi minuti” ha spiegato al portale bulgaro Sportal.bg il difensore prima di manifestare tutta la sua gioia per il contesto in cui è approdato.

“La città mi piace molto, i paesi vicini sono molto carini e poi hai Firenze e Genova molto vicino. Prima di venire qui ho parlato con Galabinov che mi ha detto che la società era molto seria, la nuova proprietà ha mantenuto la stessa struttura con l’obiettivo salvezza” ha continuato Hristov entrando nel merito del principale traguardo per lo Spezia quest’anno.

“Abbiamo un solo punto, come la Juventus, ma siamo solo all’inizio del campionato e quindi è presto per fare pronostici. Credo che le speranze di salvezza siano alte e noi dobbiamo cercare di conquistare la permanenza in Serie A punto dopo punto”.

Un pensiero infine il bulgaro lo ha dedicato all’esperienze fatte nelle serie minori, trascorsi fondamentali per prepararlo al palcoscenico della Serie A.

“Giocare in Serie C mi ha aiutato molto, sono migliorato come calciatore e difensore perché è un campionato molto duro, con tanti giocatori fisici che hanno anche giocato in Serie A e B e che hanno grande esperienza. Giocare contro di loro mi è servito e mi ha fatto vedere il calcio da una prospettiva diversa”.

