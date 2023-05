Il tecnico dei liguri: "La squadra ha fatto un'ottima prestazione stando in partita fino alla fine"

03-05-2023 21:39

Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato a margine della sconfitta contro l’Atalanta per 3-2: “La squadra ha fatto un’ottima prestazione, stando in partita fino alla fine e rischiando di pareggiarla. Ci sta di perdere contro l’Atalanta, ma dobbiamo migliorare qualche situazione avendo preso tre gol su respinta. Bisogna stare più attenti, ma siamo stati bravi a restare in partita e ad avere due opportunità per pareggiare”.

“Ci vuole un pizzico di attenzione in più e di cattiveria in più – ha continuato Semplici -. Non che oggi non ce l’abbiamo messa, ma bisogna comunicare meglio in alcuni frangenti. Saper soffrire da squadra sarà determinante per il risultati finali. Oggi siamo passati in vantaggio, abbiamo reagito sotto 3-1 e non abbiamo mai mollato. Uscire con 0 punti dispiace, ma bisogna fare qualcosa in più tutti a cominciare dall’allenatore”.