Spezia, Thiago Motta: "E' colpa mia"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta a Dazn ha parlato dopo la pesante sconfitta con la Lazio all’Olimpico: “Non abbiamo fatto una buona partita e siamo consapevoli di dover fare meglio. La partita scorsa a Cagliari siamo andati sul 2-0 e abbiamo rischiato pure di perdere. Stasera abbiamo iniziato anche troppo bene, dobbiamo migliorare ma la responsabilità è solo mia. Abbiamo parlato negli spogliatoi e sicuramente vedremo un’altra squadra nella prossima partita”.

I problemi in difesa: “Siamo stati in difficoltà nella fase difensiva contro una squadra importante, abbiamo cercato di recuperare la palla alta ma non ci siamo riusciti. Ora ci sono due settimane per preparare la gara con l’Udinese”.

OMNISPORT | 28-08-2021 21:19