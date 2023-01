03-01-2023 20:05

Dejan Stankovic prova a girare pagina assieme alla sua Sampdoria: “Domani inizia un nuovo campionato per noi, saranno 23 finali. Sono stati 50 giorni di grandissimo lavoro: dovevamo cambiare tante cose, a partire dalla mentalità: dobbiamo affrontare ogni avversario come se fosse l’ultimo e stare sempre compatti. Ho visto buone cose e belle risposte, ma quella vera la darà il campo. La sosta ci ha dato una mano, è arrivata nel momento giusto. Ora siamo più pronti a dare battaglia, serviranno piedi per terra, cuore caldo e testa fredda di fronte alle problematiche che emergeranno nei 90’».

E la prima prova si chiama Sassuolo: “Fa un bel calcio da anni, sono una squadra stabile che ha certezze. Ci giocheremo le nostre chance, ma non sarà l’ultima spiaggia: la tifoseria ci aiuterà sempre, noi dobbiamo prendere esempio da loro. Dobbiamo essere convinti di fare il primo passo verso il nostro traguardo; Lammers e Nuytinck sono pronti”:

La gara tra Sassuolo e Sampdoria è in programma alle 12,30.