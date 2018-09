Steam, arriva il gioco a luci rosse senza censure sulle scene hot

Steam è una delle piattaforme che ha contribuito a rivoluzionare il mondo del gaming, portando al successo un nuovo metodo di gestione dei diritti digitali. Ora, a quindici anni dalla sua prima versione, sta per compiere un passo decisamente controverso, ovvero lanciare Negligee: Love Stories. Si tratta di un titolo che dirà forse poco ai videogiocatori, se non fosse che sarà il primo videogioco pornografico non censurato a comparire sul sistema di Valve.

Su Steam compare il primo gioco a luci rosse non censurato, si chiama Negligee: Love Stories

Il gioco è realizzato in classico stile Hentai e, a differenza degli altri titoli finora pubblicati su Steam, sarà visibile potenzialmente a tutti. Non solo infatti non compariranno censure nelle fasi di gioco ma, al contempo, non ci sarà alcun limite di età. Tutti potranno installarlo ed accedere ai suoi contenuti sessualmente espliciti, minori di 18 anni compresi. A comunicarlo è stato direttamente il produttore di Negligee: Love Stories, Dharker Studios, che ha annunciato la sua pubblicazione per venerdì 14 settembre.

Steam have given the official thumbs up… Negligee: Love Stories will be releasing this Friday 100% uncensored on Steamhttps://t.co/Z7UeKnwLtd — Dharker Studios (@DharkerStudio) 10 settembre 2018

Una scelta, quella di eliminare le censure, ampiamente giustificata da Steam, che in tal modo si riserva di pubblicare sui suoi sistemi praticamente qualsiasi cosa. Spetterà all’utente decidere se impostare o meno un filtro parentale. D’altronde, prima di pubblicare il gioco incriminato, la piattaforma ha dovuto aggiungere degli appositi filtri contro i contenuti a luci rosse, che però di default sono disattivati.

HF4 | 12-09-2018 09:30