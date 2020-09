Stefano Sorrentino torna già in campo

Stefano Sorrentino ci ha ripensato. Il ritiro annunciato pochi mesi fa è infatti già un ricordo. L’ex portiere di Torino, Palermo e Chievo è pronto per un clamoroso ritorno in campo. In un nuovo ruolo, quello di attaccante, per la Torinese FC, la squadra di Promozione piemontese nel cui organigramma Sorrentino figurava già dallo scorso giugno, come direttore tecnico. La mancanza del campo, però, si è fatta sentire.

“Il Football Club Torinese è lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano Sorrentino, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero. Dopo la breve ed iniziale esperienza come direttore tecnico, Stefano ha deciso infatti di voler tornare in campo e sposare la causa oronera, stavolta nelle vesti di attaccante”.

Ad allenare Stefano sarà il padre Roberto, a propria volta ex portiere di Serie A (con Cagliari e Bologna), che ha contribuito alla rinascita della società storica del capoluogo piemontese.

Sorrentino jr aveva già anticipato l’ipotesi di un nuovo ruolo, qualora fosse sceso in campo. I guantoni sono già un lontano ricordo.



OMNISPORT | 28-09-2020 20:10