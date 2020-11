Stella Rossa in grande spolvero... con un pizzico d'Italia

Il quarto turno di Europa League ha regalato ancora una volta una Stella Rossa di Belgrado in grande spolvero, e non è certo la prima volta in questa stagione. La squadra serba ha battuto 2-0 il Gent, fuori casa, con i goal di Petrovic e Milunovic.

Magari non tutti sanno che la storica squadra di Belgrado è allenata da un simbolo della storia recente della Serie A, come Dejan Stankovic. L’ex giocatore di Inter e Lazio siede sulla panchina dal 2019 e adesso comincia a raccogliere i primi frutti della sua giovane carriera da allenatore.

Serbo, ex giocatore della Stella Rossa e della Nazionale, in patria è adorato. Con l’attuale gruppo squadra ha saputo creare un grande ambiente. Tanto che la Stella Rossa ha vinto contro il Gent la sua terza partita consecutiva in questa fase a gironi dell’Europa League, dopo aver perso solo la prima giornata contro l’Hoffenheim (capolista nel girone a punteggio pieno).

La Stella Rossa non è ancora matematicamente qualificata per un soffio, visto che ha 9 punti in classifica, contro i 3 dello Slovan Liberec, terzo al momento. Con due sconfitte dei serbi e due vittorie degli sloveni, le due squadre sarebbero a pari punti. Il primo scontro diretto è stato vinto dalla Stella Rossa per 5-1, allo Slovan servirebbe un autentico miracolo sportivo per ribaltare questo scenario nella gara di ritorno.

E forse non tutti sanno che uno dei perni della squadra di Stankovic è italiano e risponde al nome di Diego Falcinelli: autore di otto gol complessivi in questa stagione, sei in campionato. E siamo solo a novembre.

Nella Super Liga serba, tra l’altro, la Stella Rossa ha già scavato un solco rispetto alle sue avversarie: dopo 15 giornate è prima con 41 punti, contro i 32 del Partizan secondo classificato al momento.

Insomma, non potrebbe andare meglio il cammino della Stella Rossa fino a questo momento. E pensare che la stagione era cominciata male, con l’eliminazione dai preliminari di Champions League contro l’Omonia Nicosia, con un rigore sbagliato nel finale proprio da Falcinelli. Chiamasi riscatto…

OMNISPORT | 27-11-2020 11:04