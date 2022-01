Stellone: "Per Insigne scelta di vita, Scamacca da big"

04-01-2022 11:53

A Derbyderbyderby, Stellone si è esposto sull’addio di Insigne da Napoli: “Non lo conosco personalmente per poter giudicare fino in fondo. Sicuramente, quando un calciatore fa un passo di questo tipo, influiscono tante dinamiche…. Quali? Non necessariamente la voglia di andarsene da Napoli. Ma lo stimolo di fare una vera e propria scelta di vita diversa, come quella di andare al Toronto”.

Infine una chiusura su Scamacca, che Stellone ha allenato: “E’ pronto per una big. Non so se però il Sassuolo lo lascerebbe partire. Non ho dubbi su di lui: entro breve diventerà il centravanti titolare della nazionale”.

OMNISPORT