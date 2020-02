Straordinaria Federica Brignone, nuovo trionfo e primo posto

Federica Brignone vola in testa alla coppa del mondo: la sciatrica azzurra ha vinto in 1.56.24 la combinata di Crans-Montana, in Svizzera. Dopo aver dominato la prova di SuperG, l'atleta valdostana è stata perfetta anche nello slalom, conquistando così la gara e passando in testa alla classifica generale di Coppa del mondo superando americana Mikaela Shiffrin, oggi assente.

La Brignone, al quindicesimo successo della sua carriera, il quinto stagionale, ha preceduto l'austriaca Franziska Gritsch, seconda in 1.57.16, e la ceca Ester Ledecka, terza in 1.58.06.

La slovacca Petra Vlhova, l'avversaria più temibile, è finita fuori pista proprio nella prova di slalom lasciando strada libera all'Azzurra

Alla fine della stagione mancano 7 gare: le prossime gare di coppa del mondo sono in progamma in Val d'Aosta, a La Thuile, dove sabato e domenica ci saranno un superG e l'ultima combinata della stagione con assegnazione della relativa coppa.

Dopo la gara Federica è apparsa molto emozionata: "Oggi l’ho cercata, ho avuto un po’ di fortuna perché Vlhova ha inforcato. Ma ce la saremmo giocata in ogni caso. Non ho mollato e ho dato il massimo, sono soddisfatta di me. Su questa pista mi trovo sempre bene in slalom, alla fine si è rovinata molto. Il primato nella classifica generale? Un po’ mi gira la testa".

"Già il prossimo weekend sarà impegnativo, vorrei fare due splendide gare davanti al mio pubblico, a fine stagione si faranno i conti. Ora ho tempo per riposarmi ed allenarmi qualche giorno. Starò a casa e ricaricherò le batterie".

SPORTAL.IT | 23-02-2020 15:07