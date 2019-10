Stroncata la favola del Galles: Sudafrica in finale

La finale della Coppa del Mondo di rugby, in Giappone, vedrà il Sudafrica affrontare l'Inghilterra (che era stata capace di eliminare la Nuova Zelanda). Nella semifinale di Yokohama, infatti, gli Springboks sono riusciti a battere per per 19-16 il Galles, al termine di una partita estremamente tattica.

Grande prudenza iniziale da parte di entrambe le squadre, tanto che solo al 15' il Sudafrica si porta avanti grazie a un piazzato di Pollard. La partita rimane comunque sostanzialmente in controllo degli Springboks, che alla mezz'ora regalano una grande azione con Siya Kolisi e Lukhanyo Am. Poi il Galles reagisce e grazie a Biggar va addirittura al riposo in vantaggio per 9-6. La partita rimane dominata dai calci, quindi arriva una meta a testa con De Allende e Adams. Alla fine però è il solito Pollard a decidere tutto con un altro piazzato.

Per il Sudafrica è la terza finale della storia: in tutte e due le precedenti circostanze sono arrivate altrettante vittorie (1995 e 2007). Stroncato invece il sogno del Galles, che mai nella sua storia si è spinto fino alla finale.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 13:22