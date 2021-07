Suns, Crowder guarda avanti: “Il k.o. alle Finals può essere un trampolino di lancio”

Non è bastato ai Suns essere davanti 2-0 per portare a casa il titolo contro Milwaukee. I Bucks infatti, apportando i giusti correttivi e facendo leva sul proprio carattere, hanno ribaltato la serie finendo per conquistare il Larry O’Brien Trophy in Gara 6.

La sconfitta ovviamente ha lasciato tanto amaro in bocca ai giocatori di Phoenix ma tra questi c’è anche chi, come Jae Crowder, ha subito cercato di guardare ai risvolti futuri che potrebbe avere il k.o..

“Ovviamente, si può usare come trampolino di lancio, specialmente per la nostra organizzazione per tornare sulla strada giusta, per i nostri giocatori per fare esperienza così presto nella loro carriera” ha affermato il nativo di Villa Rica prima di dedicare un pensiero ai vincitori.

“È una gran cosa e ovviamente sono felice per loro. Questa motivazione continuerà a essere con loro mentre si allenano, solo per inseguire nuovamente questo momento. Se la canalizzi nel modo giusto, può essere benefica” ha sostenuto Crowder, uscito sconfitto dalle Finals per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso con la maglia dei Miami Heat era stato battuto dai Lakers).

OMNISPORT | 22-07-2021 12:26