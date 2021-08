Super sfida in Ucraina

Brøndby-Salisburgo (mercoledì 25 agosto ore 21:00)

Situazione

Grazie al 2-1 (da 0-1 con gol partita allo scadere) dell’andata, il Salisburgo affronta con fiducia la trasferta in Danimarca: per eliminare il Brøndby e accedere alla fase a gironi di Champions League, ai campioni d’Austria può bastare un pareggio.

Pronostico

Il Brøndby è una bella squadra ma noi puntiamo sul bis dei ragazzi di Matthias Jaissle, giovane tecnico tedesco alla guida del Salisburgo dal primo luglio e già vice allenatore del Brøndby.

Dinamo Zagabria-Sheriff Tiraspol (mercoledì 25 agosto ore 21:00)

Situazione

Grazie al clamoroso 3-0 piazzato all’andata, lo Sheriff Tiraspol affronta con fiducia la trasferta di Zagabria: per eliminare i campioni di Croazia e accedere alla fase a gironi di Champions League, ai ragazzi di Yuriy Vernydub basta una sconfitta con 2 gol di scarto.

Cammino internazionale

Prima di superare i campioni di Polonia del Legia Varsavia, la Dinamo Zagabria aveva fatto fuori gli islandesi del Valur e i ciprioti dell’Omonia.

Dopo aver battuto 2 volte gli albanesi del Teuta e gli armeni dell’Alaskert, lo Sheriff Tiraspol ha sovvertito il pronostico con i campioni di Serbia della Stella Rossa.

Pronostico

Scegliamo la seguente combinazione: successo alla Dinamo Zagabria, qualificazione ai campioni di Moldova.

Shakhtar Donetsk-Monaco (mercoledì 25 agosto ore 21:00)

Situazione

Grazie all’1-0 piazzato all’andata, lo Shakhtar Donetsk attende con fiducia il Monaco: per eliminare l’undici transalpino e accedere alla fase a gironi di Champions League, ai vice campioni d’Ucraina basta una sconfitta con un gol di scarto.



Cammino internazionale

Imponendosi 2 volte 2-1, lo Shakhtar Donetsk si è sbarazzato dei vice campioni del Belgio del Genk.

Vincendo sia in trasferta che in casa, il Monaco ha eliminato lo Sparta Praga con un comodo 5-1.

Pronostico

Quella allenata da Roberto De Zerbi è un’ottima squadra che unisce la fisicità ucraina al talento brasiliano; nonostante questo, scegliamo il Monaco.

OMNISPORT | 25-08-2021 09:58