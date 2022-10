Superbike, Bautista vede avvicinarsi il titolo iridato

24-10-2022 11:21

Non può che essere al settimo cielo Alvaro Bautista dopo la splendida doppietta conquistata nel round Superbike in Argentina. Il titolo iridato ormai si avvicina sempre più, però lui, non vuole ancora pensarci.

Nel weekend trascorso in Argentina, Bautista ha consolidato sempre più, la sua prima posizione in classifica vincendo le due gare principali e arrivando secondo in Superpole Race. Già in Indonesia quindi, nel corso del prossimo weekend, potrebbe laurearsi campione del mondo.

Cosa dice l’attuale classifica? L’alfiere della Ducati con le due vittorie “argentine” è salito a quota 507 punti. Il distacco nei confrtonti del secondo , ovvero il turco Toprak Razgatlioglu è di 82 punti,mentre sono 98 quelli di vantaggio su Jonathan Rea. Ci sono ancora 124 punti in palio negli ultimi due round del calendario SBK ed è probabile che al Mandalika International Street Circuit lo spagnolo coronerà il suo sogno.

“È stato un fine settimana molto positivo, mi sono divertito anche se venerdì non era iniziato nel migliori dei modi. Sabato invece è nadato bene vincendo il round 1. La Superpole Race invece è stata difficile, Toprak e Jonathan erano a un livello incredibile. Da quanto visto devo essere sincero e ammettere che Rea aveva un passo migliore del nostro, ma con il suo errore ci ha dato la possibilità lottare per la vittoria. La battaglia con Razgatlioglu è stata bella, lui ha fatto quello che doveva fare“.

Titolo ad un passo? Queste le parole del pilota spagnolo: “Mi sto godendo ogni gara e ogni battaglia con Toprak e Jonathan fino alla fine del campionato. Non penso alla classifica, al titolo eccetera, voglio solo concentrarmi sul presente. Al Mondiale penserò dopo Gara 2 in Australia. Se guardò troppo in là, non mi godo quello che faccio“.