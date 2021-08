Superbike: Ducati conferma Michael Rinaldi con Alvaro Bautista

Michael Rinaldi affiancherà Alvaro Bautista nel team Aruba.it Racing per il Mondiale Superbike 2022. La partenza di Scott Redding verso la BMW ha accelerato trattative e annunci, per cui tante pedine negli ultimi giorni sono andate a posto.

Con questa conferma i dirigenti Ducati danno a Rinaldi una seconda opportunità di compiere il salto in avanti definitivo. Avrà a fianco un piccoletto come Alvaro Bautista: due piloti con caratteristiche fisiche simili potrebbero agevolare il lavoro di sviluppo della Panigale V4 R. Ricordiamo che la Ducati non vince il titolo dal 2011 e che Scott Redding, pur partente, è tornato sotto alla coppia che comanda il Mondiale: solo 38 punti lo separano da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Kawasaki, Ducati e BMW sono a posto per quanto riguarda le coppie schierate nei team ufficiali. In Yamaha manca la conferma ufficiale del rinnovo di Andrea Locatelli, ma visti gli eccellenti risultati del 24enne bergamasco, sembra solo questione di tempo. Giochi aperti invece in Honda, dov’è vacante il posto di Bautista e la conferma di Leon Haslam traballa.

OMNISPORT | 31-08-2021 11:06