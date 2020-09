Supercoppa Europea, il Siviglia cede ai supplementari: trionfo Bayern

Il Bayern si conferma sul tetto d’Europa. Supercoppa Europea in bacheca per i bavaresi, che bissano il trionfo di un mese fa in Champions, battendo ai supplementari 2-1 il Siviglia a Budapest.

Flick lancia Sanè titolare tra le linee a sostegno di Lewandowski, in mediana Kimmich e Goretzka, Pavard e Lucas Hernandez terzini con Sule-Alaba centrali a protezione di Neuer. Lopetegui con Rakitic in mediana e il tridente Suso-De Jong-Ocampos.

Avvio scintillante: Ocampos porta avanti il Siviglia dagli 11 metri dopo che Taylor punisce con un penalty una spinta di Alaba su Rakitic dentro l’area, il Bayern però non ci sta e poco dopo la mezzora trova il pari con Goretzka che ringrazia Lewandowski per la preziosa assistenza e fa 1-1.

De Jong prova a spaventare Neuer, ma ad inizio ripresa il Bayern trova la rete del sorpasso col solito Lewandowski annullata però dal VAR per offside. La girandola dei cambi porta Lopetegui a inserire En-Nesyri, che a due minuti dal 90′ ha la palla per alzare la Supercoppa, ma spara addosso a un super Neuer.

Si va ai supplementari, che si aprono come si erano conclusi i 90 regolamentari: En-Nesyri pasticcia di nuovo sotto porta e Neuer devia fortunosamente sul palo.

Gol sbagliato, gol subito: Flick azzecca il cambio, Javi Martinez entra al 99′ e insacca di testa alla fine del primo supplementare. Escudero va ad un nulla dal pareggio, ma poi la stanchezza prende il sopravvento e il Siviglia si spegne.

IL TABELLINO

BAYERN-SIVIGLIA 2-1 dts

MARCATORI: 13′ rig. Ocampos (S), 34′ Goretzka (B), 104′ Javi Martinez (B)

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba (112′ Boateng), L. Hernandez (99′ Javi Martinez); Goretzka (99′ Davies), Kimmich; Gnabry, Muller, Sanè (70′ Tolisso); Lewandowski. All. Flick.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; J. Navas, Kounde, D. Carlos, Escudero; Jordan (94′ Vazquez), Fernando, Rakitic (56′ O. Torres); Suso (73′ Gudelj), De Jong (56′ En-Nesyri), Ocampos. All. Lopetegui.

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Alaba (B), Jordan (B), Koundè (S), Fernando (S), L. Hernandez (B), Escudero (S)

Espulsi: nessuno



OMNISPORT | 24-09-2020 23:53