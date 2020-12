Supercoppa Portoghese: al Porto il primo titolo della stagione

Un gol per tempo e i “Dragoes” superano gli eterni rivali del Benfica aggiudicandosi il primo titolo della stagione.

La Supertaça Cândido de Oliveira entra per la ventunesima volta nella bacheca dei trofei del Porto. La squadra di Sergio Conceicao, prossima avversaria in Champions League della Juventus, ha sconfitto i campioni in carica del Benfica con un classico 2-0.

Marcature aperte al minuto 25 su calcio di rigore realizzato da Sergio Oliveira, anche se poi bisogna attendere il 90° per il seocndo gol siglato da Luis Diaz. Un altro trofeo in bacheca per il Porto che servirà da stimolo per migliorare in campionato dove i “Dragoes” sono terzi alle spalle di Sporting e Benfica.

OMNISPORT | 24-12-2020 10:15