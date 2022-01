13-01-2022 22:14

Va all’Athletic Bilbao in rimonta la seconda semifinale della Supercoppa spagnola. A Riyad i baschi battono l’Atletico Madrid per 2-1, dopo essere andati sotto al 62’ per un autogol di Simon ribaltano la situazione con Alvarez all’81’ e Williams all’83’ e si qualificano per la finale col Real Madrid, che ieri ha battuto il Barcellona per 3-2.

OMNISPORT