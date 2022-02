Superlega, big match tra Lube e Itas Trentino

01-02-2022 14:14

Torna in campo la superlega per il recupero della partita, valida per la terza di ritorno tra Itas Trentino ospite della Lube Civitananova.

Coach Lorenzetti ha spiegato: “Il match di mercoledì a Civitanova inaugura un periodo di otto giorni che ci vedrà affrontare le prime tre avversarie della classifica, tenendo conto poi anche delle sfide casalinghe che ci attendono domenica con Modena e giovedì prossimo con Perugia per la Champions League – ha spiegato l’allenatore trentino – . Dobbiamo vivere questa prima fase di febbraio come una opportunità di crescita, soprattutto se, più che alle logiche di classifica, riusciremo a pensare alla prestazione di gioco. La sfida in casa della Cucine Lube, oltretutto, ci offre due ulteriori spunti per provare a fare uno step in avanti: giocare un’altra partita trasferta e farlo sul campo di un avversario che ha dimostrato durante questi primi quattro mesi di stagione grande resilienza, caparbietà e spirito di gruppo. Siamo consapevoli che per centrare un grande risultato ci servirà risolutezza e determinazione”.

Periodo intenso anche per i marchigiani che, sempre in casa, sabato 5 febbraio, alle 18.30 ospiteranno la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la 7a di ritorno.

OMNISPORT