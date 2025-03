Superlega, Perugia butta via il primo posto e fa felice Trento: Monza salvezza al tie-break, Taranto in A2

L'ultima giornata di Superlega regala sorprese: Perugia spreca tre match point e perde un set decisivo a Piacenza, con Trento che chiude in testa. Monza, salvezza miracolosa.

Tre match point sciupati, e Perugia perde il primato al termine della regular season. In modo beffardo, perché per la prima volta nella storia della Superlega è il quoziente set a decidere chi tra l’Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia dovesse chiudere al primo posto dopo le prime 22 giornate stagionali: la matematica ha premiato Trento, che ha vinto 62setperdendone22(Perugia ne ha conquistati 63, lasciandone per strada 23) e che s’è garantito un migliore quoziente set (2,81 rispetto al 2,73 della Sir), soffiando il primo posto alla compagine di Lorenzetti.

Perugia sciupa tre match point e scivola al secondo posto

Che sapeva di non avere margine d’errore dopo che l’Itas la pratica Padova (in trasferta) l’aveva risolta in tre set rapidi, nonostante tutte le gare di giornata fossero programmate alle 18 per garantire la contemporaneità. Perugia stava facendo altrettanto a Piacenza: vinti comodamente i primi due parziali, la Sir ha tentato la fuga anche nel terzo, arrivando sul 24-22 ad avere due palle per chiudere i conti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima l’ha annullata Maar, la seconda (sul servizio di Piacenza) Romanò, con Maar che ha annullato pure la terza sul 25-24. A quel punto, un muro di Brizard su Plotnytskyi e un attacco out di Ben Tara hanno regalato il 27-25 a Piacenza, che poi ha ceduto di schianto (25-14) nel quarto set di serata, dove ormai si giocava solo per onor di firma.

Una beffa per Perugia, alla quale dopo la crisi di gennaio non è bastato infilare un filotto di cinque vittorie (tutte da tre punti, ma di cui quattro per 3-1) per garantirsi il primato e la testa di serie numero 1 nei play-off scudetto. Non necessariamente un male: anche lo scorso anno Trento partiva da prima della classe, seguita da Perugia. Che pure alla fine lo scudetto se l’è cucito al petto lo stesso, peraltro superando in finale Monza (giustiziere di Trento).

Monza, una salvezza da infarto: Taranto retrocede

Monza che è l’altra squadra a far festa in un’incredibile ultima giornata di regular season: la vittoria al quinto set contro Cisterna ha permesso al Mint di conquistare una salvezza che pareva ormai insperata, complice l’harakiri di Taranto che ha ceduto sempre al tiebreak contro Verona, che tanto quanto Cisterna non aveva nulla da chiedere all’ultima sfida della stagione regolare.

La Gioiella Prisma era avanti 2-1 ma non ha avuto la forza per chiudere i conti, ritrovandosi a inseguire per tutto il tiebreak fino a cedere 15-12. Ancor più incredibile però la rimonta di Monza, che era sotto 2-1 e ha conquistato il quarto set ai vantaggi (26-24), riuscendo poi a piegare la resistenza di Cisterna a sua volta ai vantaggi nel quinto e decisivo set, riuscendo così a salvare la baracca in coda a una stagione maledetta, che pure la vede ancora impegnata nei quarti di Champions League nel derby contro Perugia.

Taranto scende in A2 dopo cinque stagioni consecutive in Superlega: per la coppia Boninfante-Papi (promessa sposa di Piacenza) è un addio amaro.

Verona sfida Piacenza, Civitanova attende Milano

Sabato prossimo scatteranno i play-off, che nei prossimi due mesi monopolizzeranno l’attenzione con tante sfide di grande fascino. Trento pesca la parte di tabellone (sulla carta) più favorevole: sfiderà Cisterna nel quarto di finale, mentre l’eventuale sfida di seminale la vedrebbe opposta alla vincente di Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza, le formazioni che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

Perugia finisce nella parte di tabellone “meno” desiderata: nei quarti sfiderà la Valsa Group Modena, squadra sempre da temere (e in apparente crescita dopo mille traversie), mentre l’altro incrocio metterà di fronte Lube Civitanova e Allianz Milano, che ha salutato il capitano Matteo Piano nell’ultima di regular season (festa anticipata per non rischiare di viverla dopo un’eliminazione play-off).

Padova e Grottazzolina si prepareranno invece ai play-off per un posto in Challenge Cup da giocare a partire da inizio aprile contro le quattro formazioni che usciranno sconfitte dai quarti play-off.

Play-off scudetto, la griglia dei quarti di finale