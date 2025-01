Volley Del Monte Coppa Italia, Verona elimina Perugia! Keita è spaziale, la Sir s'inchina. Ora Trento-Civitanova

Final Four di Del Monte Coppa Italia, clamorosa impresa di Verona che ribalta Perugia (da 0-2 a 3-2) e la elimina dalla corsa alla coccarda tricolore. Ora tocca a Itas-Lube

Parte col botto la final four di Del Monte Coppa Italia di Bologna: la Rana Verona compie la più clamorosa delle imprese, eliminando la Sir Susa Vim Perugia rimontando da una situazione di punteggio nella quale era sotto per 2-0. La squadra di Stoychev compie un autentico miracolo sportivo grazie alla prova monumentale di Noumory Keita, che festeggia come meglio non avrebbe potuto il rinnovo con la formazione scaligera, e infligge la terza sconfitta consecutiva in campo nazionale a Perugia, con Angelo Lorenzetti che vede sfumare il primo trofeo da quando si è seduto sulla panchina dei Block Devils (aveva vinto tutte e 4 le competizioni a cui aveva preso parte lo scorso anno e la Supercoppa all’inizio della stagione corrente).

