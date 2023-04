Volley, Perugia cambia ancora: Sirci non conferma Anastasi

Dopo la delusione per la mancata finale scudetto il presidente della Sir ha annunciato che non confermerà per la prossima stagione l'allenatore

28-04-2023 12:33

Andrea Anastasi, la prossima stagione non sederà più sulla panchina della Sir Safety Susa Perugia.

A renderlo noto il numero uno del club, Gino Sirci. A “condannare” l’allenatore, l’eliminazione dai quarti dei playoff scudetto, il ko in Champions e la mancata Coppa Italia (vinta poi da Piacenza).

“Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore per il prossimo anno, ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni”.

E poi il Club con una nota ha detto: “Desideriamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali”.

Inizia così il valzer della panchine in Superlega dato che anche Modena ha annunciato l’addio a Giani e con Piacenza che potrebbe cambiare. Per Perugia è il quinto allenatore in sei anni dopo Lorenzo Bernardi, Vital Heynen, Nikola Grbic e appunto Anastasi.