Volley Del Monte Coppa Italia, tutte contro Perugia: Trento e Civitanova ci credono, Verona sogna l'impresa

Final Four di Del Monte Coppa Italia con tanti protagonisti: Perugia non è al meglio e allora occhio alle sorpresa, con Verona, Trento e Civitanova che sognano l'impresa

Si sono date appuntamento a Bologna per provare ad alzare il secondo trofeo della stagione: Perugia, Trento, Civitanova e Verona sanno di avere tra le mani un’opportunità che non capita tutti i giorni, anche se il recente passato del volley al maschile ha detto in modo inequivocabile che Perugia ha qualcosa in più rispetto alle altre. Solo che da due settimane a questa parte la Sir ha cominciato a fare i conti con più di un problema in infermeria, e allora ecco che il pronostico della final four della Del Monte Coppa Italia inevitabilmente rischia di essere stravolto, con l’incertezza destinata a regnare sovrana. Vedere per credere.

Trento e Civitanova vogliono tornare grandi

Perugia-Verona è la prima semifinale del torneo, in programma alle 16,15 (diretta RaiSport e Volleyball World TV). A seguire, intorno alle 18,30, il match tra Trento e Civitanova, che numeri alla mano sono le squadre che arrivano meglio alla final four.

Perché Trento ha ritrovato slancio e convinzione, tanto che nel 2025 ha conosciuto solo vittorie (e una di queste, il 3-2 di Perugia, ha coinciso con la prima battuta d’arresto stagionale della Sir). Una squadra “virtualmente” in vetta alla Superlega e decisa a far valere il tasso tecnico della sua banda, composta da Michieletto e Lavia, con Rychlicki recuperato e pronto a dare il suo contributo nel ruolo di opposto (altrimenti c’è Gabi Garcia, sempre puntuale quando è stato chiamato in causa).

Ma anche la Lube è in un ottimo momento di forma: il 3-1 rifilato nell’ultimo turno alla Sir è il segnale che tutti aspettavano, con Bottolo trascinatore in banda e Lagumdzjia a sua volta carico come mai lo era stato prima d’ora in stagione. Semifinale apertissima: meno di due mesi fa nelle Marche, nell’unico scontro diretto stagionale in Superlega, Civitanova vinse 3-1, salvo poi cedere nettamente nella semifinale del Mondiale per Club per 3-0, ma questa Itas appare un po’ più sicura dei propri mezzi, destinata a recitare un ruolo da protagonista assoluta per provare a rimettere le mani su un trofeo che non vince dal 2013.

Verona sogna lo sgambetto a una Perugia incerottata

Perugia-Verona sulla carta potrebbe apparire più scontata, ma la Sir deve fare i conti con i problemi di alcune pedine chiave. Mancherà Oleh Plotnytskiy e resta da capire se Wassim Ben Tara sarà o meno della partita. Vero che Lorenzetti ha tante munizioni (Ishikawa e Semeniuk in banda, Herrera opposto, Loser, Russo e Solé al centro), ma le crepe delle ultime due uscite in terra nazionale potrebbero aver insinuato qualche dubbio in casa perugina.

Verona è alla prima partecipazione assoluta alla final four di coppa: il fresco rinnovo di Noumory Keita è il regalo che la società scaligera s’è voluta fare alla vigilia della trasferta bolognese, e dopotutto l’incrocio in campionato di un mese fa (3-2 sofferto per Perugia) dimostra che i ragazzi di Stoychev possono avanzare qualche buona pretesa per regalarsi un clamoroso upset.