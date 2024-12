Volley: Zaytsev lascia Monza, domani ultima gara poi volerà in Turchia al Galatasaray

Ultima fermata Santo Stefano, lo zar non ha trovato l'accordo per prolungare il contratto che scade il 31/12: lo schiacciatore lascia la Vero Volley

Matrimonio finito quello tra Ivan Zaytsev e la Mint Vero Volley Monza. Lo schiacciatore/opposto azzurro lascerà il club monzese dopo la sfida di Superlega di domani, 26 dicembre, contro la Lube Civitanova. Un match importantissimo con la squadra di coach Eccheli che sta attraversando un momento delicato e atipico. Se in CEV Champions League Monza guida con autorità la Pool B, in campionato fatica a trovare continuità e puntano sul confronto con la Lube per rilanciarsi ma da dopodomani dovrà fare a meno della sua stella come rivela la Gazzetta dello sport.

L’accordo fino al 31 dicembre

Dopo i successi nel beach volley, dove era diventato campione italiano in coppia con Daniele Lupo, Zaytsev aveva aveva firmato un accordo con Monza fino al 31 dicembre con la promessa di ridiscutere un rinnovo fino a giugno 2025. Con i brianzoli si era ripreso la scena con prestazioni super sia in campionato che in Champions League.

La rivincita dello zar

Una rivincita per lo zar che non ha mai perdonato De Giorgi per averlo escluso dalla lista dei convocati per Parigi 2024 e che puntava dritto alle Olimpiadi di Los Angeles nel beach volley.

Il termine per un trasferimento nel campionato italiano era domenica 15 dicembre. Superata quella data, tutto faceva presupporre per una sua permanenza a Monza. Fino all’ultimo le parti hanno cercato un punto d’incontro ma alla fine lo Zar ha scelto la Turchia. Se il Galatasaray femminile aveva invano tentato di ingaggiare la Egonu, quella maschile ha piazzato il colpo assicurandosi Zaytsev. Il club turco è attualmente terzo in campionato.