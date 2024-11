Zaytsev non ha perdonato De Giorgi: “Le spiegazioni avevano poco senso”. L’obiettivo è Los Angeles nel beach volley

Lo Zar si racconta al podcast “Passa dal basement” in cui rivela l’amarezza per la mancata convocazione a Parigi e la voglia di rimettersi in gioco per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Ivan Zaytsev non ha ancora finito di scrivere la sua storia olimpica. Il pallavolista italiano continua a guardare ai cinque cerchi come un traguardo da raggiungere e dopo essersi visto sfuggire tra le mani la possibilità di essere a Parigi, ora punta ad arrivare a Los Angeles nel 2028, con la sua nuova ambizione: il beach volley.

Zaytsev: la delusione Parigi 2024

Nel corso del podcast “Passa dal basement”, lo Zar ha raccontato la sua delusione per la mancata convocazione nell’Italia di Fefè De Giorgi a Parigi 2024: “Pensavo di potere essere ancora utile alla causa, perché sto bene fisicamente come dimostra anche la vittoria nello scudetto di Beach volley. Anche perché su di mi girano delle voci, che fossi troppo vecchio, infortunato, non salta e tutte ste chiacchiere che si mettono in giro. L’ho vissuta male perché la mia idea era quella di farmi un’altra esperienza olimpico. Capisco le idee di un allenatore che prende in mano la squadra e fa un determinato tipo di scelta perché ha in testa un’idea di squadra. Non mi ha trovato molto d’accordo, il contenuto delle spiegazioni avevano poco senso ma alla fine bisogna saperla accettare le cose. Ma io non porto rancore”.

La maglia azzurra nel cuore

Una delusione doppia per Ivan Zaytsev che nel corso del suo racconto rivela anche l’importanza che per lui riveste la maglia azzurra: “La nazionale è sempre stato il mio sogno, la prima convocazione è stata una cosa bellissima perché ti rendi conto che ci sono un sacco di ragazzi che sgomitano per arrivare lì e tu rappresenti tutti loro. Tu sei quello che ce la fa tra 1000 che ci hanno provato. Devi rispettare la maglia proprio per tutti quelli che non ce l’hanno fatta”.

Il sogno Los Angeles

La delusione però ora può andare nel cassetto e concentrarsi su un nuovo traguardo da raggiungere, quello delle Olimpiadi 2028 ma non sul parquet bensì sulla sabbia. Zaytsev ha infatti cominciato una nuova avventura nel beach volley che gli ha già regalato un titolo tricolore: “Non ci sono tanti giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco. Il beach è uno sport durissimo, sono tornato sulla sabbia grazie a un messaggio di Daniele Lupo. E’ un progetto che ha una data sola, quella di Los Angeles 2028. Mi si è riaccesa la scintilla, mi stavo un po’ spegnendo con la pallavolo e invece è ripartito tutto. La vittoria del titolo italiano ci permette di capire che abbiamo del grande potenziale, sono davvero emozionato da quest’idea. Voglio provare a raggiungere l’Olimpiade in uno sport diverso e nel volley ci sono riusciti solo due persone. Io però voglio avere la consapevolezza di aver dato tutto”.