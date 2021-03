SuperLega: Perugia si porta sul 2-0 contro Monza

Perugia ha sconfitto Monza per tre set a uno in gara-2 delle semifinali scudetto di volley maschile: gli umbri, che si sono imposti con i parziali di 25-22 22-25 31-29 25-19, si sono portati sul 2-0 nella serie e ora sono a un passo dalla finale che assegnerà il tricolore. Basta infatti una sola partita per ottenere il pass per l’ultimo atto della Superlega.

A guidare la squadra di Vital Heyen è stato Wilfredo Leon, autore di 23 punti, e Thijs Ter Horst (17). Il top scorer dei padroni di casa è stato Adis Lagumdzija con 25 punti. Gara 3 è in programma al PalaBarton sabato: Perugia vuole chiudere la serie, i brianzoli vogliono riaccendere la fiammella della speranza.

OMNISPORT | 31-03-2021 21:16