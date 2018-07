Svelato il motivo del flop tedesco

La prima eliminazione della Germania nella fase a gironi di un Mondiale e non sembra esser stata solo la sfortuna ad aver inciso.

Da diversi giorni i giornali tedeschi e non si interrogano sul motivo del clamoroso epilogo e nelle ultime ore è arrivata la svolta.

La risposta sembra averla trovata la 'Bild' che rivela un retroscena relativo ai giorni del ritiro, quando i giocatori della Nazionale si trattenevano fino a tarda notte giocando ai videogames.

Già nei giorni scorsi il team manager Oliver Bierhoff aveva ammesso che "troppi giocatori erano concentrati su loro stessi", lasciando intendere che dietro la sfortunata spedizione in Russia vi fossero motivi extra-calcistici.

Sviscerando il caso, la 'Bild' rivela che Ozil e compagni si trattenevano davanti alla playstation giocando a Fifa 18 e Call Of Duty, uno dei titoli più noti nell'ambito della guerra simulata.

Il commissario tecnico Löw e Bierhoff sarebbero stati così indispettiti dal comportamento dei giocatori che avrebbero addirittura staccato internet, impedendo ai calciatori di intavolare sfide di stanza in stanza o con amici rimasti in Germania.

Il quotidiano tedesco 'Welt' rincara la dose definendo i giocatori "Bambini in vacanza o a un pigiama party più che professionisti e adulti in missione per il titolo mondiale", alimentando il fuoco di polemiche che si è scatenato dopo la partita con la Corea del Sud.

Il giorno dopo l'eliminazione, i giornali si erano lanciati in una sfida al titolo più crudele da affibbiare alla nazionale di Löw. Il 'Suddeutsche Zeitung' aveva optato per "Fallimento storico" mentre proprio la 'Bild' aveva ripreso il titolo usato quattro anni fa dopo la vittoria per 7-1 sui brasiliani: "Senza Parole".

'Die Welt' ha scelto l'immagine di Kroos con le mani sul volto e accompagnato da un "Fuori e finiti" dal sapore amaro, meno laconico di quello usato da 'Express': "Il tramonto".

Ben più diretto è stato il titolo scelto da 'Der Tagesspiegel' che, sulla foto di un disperato Löw aveva scritto: "Fuori!".

