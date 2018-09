Tabarez tiene duro: avanti per 4 anni

Oscar Tabarez tiene duro: il Maestro resta il ct dell'Uruguay fino al 2022. La Federcalcio di Montevideo ha annunciato di aver prolungato di altri quattro anni il contratto del 71enne ex allenatore del Cagliari e del Milan, che ai Mondiali in Russia ha fatto scalpore per essersi presentato a bordo campo in stampelle perché afflitto da una rara patologia denominata sindrome di Guillain-Barré.

Tabarez, che guida la Celeste dal 2006, ha ottenuto un ottimo quarto di finale nella scorsa rassegna iridata: l'obiettivo è quindi ora il prossimo torneo in Qatar. La sua leggenda continua.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 17:20