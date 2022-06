Talia U21: vittoria contro il piccolo Lussemburgo

06-06-2022 20:54

Grande percorso della nazionale guidata da Nicolato, che ora per qualificarsi all’Europeo del 2023 gli basterà appena un punto nelle ultime due partite. L’Italia U21 vince 3-0 contro il Lussemburgo. Ora mancano davvero pochi ostacoli verso l’Europeo di Georgia e Romania, in programma nel giugno 2023. I prossimi contendenti degli Azzurri saranno la Svezia (adesso seconda nel girone F con 17 punti, tre in meno degli Azzurri) e la Repubblica d’Irlanda, che ha sconfitto 3-1 nel proprio Montenegro, ed è salita a 19, ma con una partita in più già giocata.

Queste le formazioni delle due squadre:

Lussemburgo (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic 6 (21′ Latic ) (62′ Cerqueira), Sinner; Torres, Ikene, D’Anzico, De Oliveira (72′ Schaus), Schmit (72′ Sacras); Hansen (72′ Correia s.v.), Rupil. Ct: Cardoni.

Italia (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Cambiaso (60′ Zanoli), Lovato, Pirola , Quagliata; Miretti, Rovella (60′ Bove); Cambiaghi, Gaetano (78′ Colombo), Vignato (60′ Oristanio); Pellegri (74′ Esposito). Ct: Nicolato.