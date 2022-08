Tamberi rivela: "Ho pensato di chiudere qui la stagione"

07-08-2022 19:41

Gianmarco Tamberi non è reduce da mesi semplici. Dopo i problemi fisici è anche stato colpito da Covid.

Domani l’azzurro torna in gara e così ha racchiuso in un post i suoi sentimenti: «Ciao amici, come sapete non sono stati giorni facili. Questo covid bastardo mi ha anche fatto pensare di mettere una pietra sopra questa maledetta stagione e concentrarmi per gli appuntamenti del 2023…. quando era giunto il momento di prendere la decisione però, mi sono guardato allo specchio e mi son detto che anche questa volta voglio quantomeno provarci fino alla fine. 3 giorni fa ho provato a saltare e il risultato è stato il peggior allenamento degli ultimi due anni! Non riuscivo neanche a correre figuriamoci a staccare. Ho deciso comunque di fare la valigia e provare a capire se l’adrenalina delle gare può fare una magia e consentirmi di trovare un po’ di fiducia per gareggiare agli Europei di Monaco tra 10 giorni. Domani sarò in pedana in Ungheria al Gyulai memorial e il 10 a Montecarlo per la Diamond League. Non possiamo sapere che cosa il destino ha in serbo per noi, l’unica cosa che possiamo fare è decidere in che modo reagire a ciò che ci accade.

Quindi dita incrociate e tanto cuore, questo lo so fare bene».