Tappa a Carapaz, Roglic tiene viva la Vuelta

03-09-2022 18:42

Si riapre la Vuelta di Spagna: Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa, 160 km da Montoro a Sierra de la Pandera. L’ecuadoriano della Ineos ha conquistato la sua seconda frazione in questa edizione della corsa spagnola, ma a fare notizia in chiave classifica generale è stata soprattutto la splendida prestazione di Primoz Roglic: lo sloveno per la prima volta è riuscito a mettere in difficoltà il connazionale e maglia rossa Evenepoel, e ha ridotto il gap dalla vetta a 1’49”.

Domenica altra tappa importante in programma, si sale fino ai 2500 metri di Sierra Nevada, prima del riposo di lunedì.