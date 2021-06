Team USA, inizia a prendere forma il roster per Tokyo

A poco più di un mese dall’inizio della fase a gironi del torneo olimpico di Tokyo, arrivano le prime conferme per quel che riguarda la lineup di Team USA per la rassegna a cinque cerchi.

Draymond Green e Damin Lillard hanno infatti annunciato che saranno della partita in Giappone, una notizia questa che non può che far felice coach Gregg Popovich, alle prese al momento con una situazione tutt’altra che chiara e definita per quanto concerne i giocatori disponibili.

Molti atleti di rilievo (vedi Kawhi Leonard, Paul George, Trae Young) sono ancora impegnati nei playoff NBA e la loro partecipazione alle Olimpiadi resta, per forza di cose, ancora avvolta da una nube mistero.

Certa invece sarà la presenza sui parquet nipponici del numero 23 degli Warriors (protagonista nel 2016 dell’8-0 con cui Team USA ha dominato la competizione) e la guardia dei Blazers (alla prima partecipazione olimpica della carriera): sarà anche poco, ma viste le incertezze di questi giorni per Popovich sono già due bei punti di partenza.

OMNISPORT | 15-06-2021 17:42