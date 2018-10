Tegola Parma, si fermano due colonne

Doccia gelata per il Parma che a dispetto di una classifica lusinghiera (10 punti raccolti dopo aver perso due delle prime tre gare giocate), deve fare i conti con due pesanti infortuni. Si sono infatti rivelati seri i problemi muscolari che hanno costretto a uscire Federico Dimarco e Gervinho rispettivamente a inizio secondo tempo e a metà ripresa contro l’Empoli.

I due giocatori sono stati sottoposti agli esami strumentali del caso: l’esterno scuola Inter ha subito “un distacco miotendineo degli adduttori e degli addominali di destra”, mentre l’ivoriano ha riportato “una lesione di 1° grado del retto femorale sinistro”. Ko anche Francisco Sierralta, per una lesione di alto grado del retto femorale destro.

Tempi lunghi quindi per il recupero, in particolare per Dimarco. Da quella parte del campo si spalanca quindi la possibilità di tornare titolare per Massimo Gobbi, ma D’Aversa potrebbe anche optare per rimescolare le carte in difesa con lo spostamento in fascia di Gagliolo, l’accentramento di Iacoponi e il ritorno da titolare di Gazzola sulla fascia destra.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 23:50