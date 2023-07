Telecronisti RaiSport: Mazzucchi scarica Leonarduzzi, fa discutere il commento di Malagò

Il commentatore dei tuffi ai Mondiali di nuoto si difende e accusa il collega giornalista delle frasi sessiste. Intanto il presidente del Coni plaude alla sospensione dei due, ma li definisce “sfortunati”

18-07-2023 16:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Massimiliano Mazzucchi non ci sta. Per il commentatore tecnico dei tuffi ai Mondiali di nuoto, che è stato sospeso da RaiSport dopo per il caso delle frasi sessiste pronunciate durante la telecronaca da Fukuoka tenuta insieme al telecronista Lorenzo Leonarduzzi, la colpa è interamente del giornalista. Intanto fa discutere il commento alla vicenda del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha definito i due “superficiali ma sfortunati”.

Frasi sessiste su RaiSport: Mazzucchi scarica Leonarduzzi

Intervistato da “La Repubblica”, Massimiliano Mazzucchi rigetta l’accusa di aver pronunciato frasi sessiste durante una delle telecronache delle gare di tuffi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Il commentatore tecnico di RaiSport ha spiegato di non aver pronunciato quegli insulti e ha accusato il telecronista Lorenzo Leonarduzzi. “Mi dispiace, ma mi dissocio dalle frasi sessiste e razziste dal giornalista che stava guidando la diretta – le sue parole -. Io collaboro con la Rai da 4 anni, sempre al fianco di Stefano Bizzotto, professionista esemplare. Questo putiferio è scoppiato alla terza telecronaca fatta con Leonarduzzi”.

Frasi sessiste su RaiSport: la difesa di Mazzucchi

Mazzucchi ha spiegato che la ricostruzione circolata sul web delle frasi sessiste a lui attribuite sarebbe sbagliata. “Nello screenshot della mail allegato al tweet che è diventato virale, ci sono una serie di virgolettati uno in fila all’altro – ha dichiarato il commentatore di RaiSport -. Ma non si capisce chi di noi due parla e in quale momento. Mi auguro che venga fuori l’audio per farvi ascoltare quello che ho detto e ciò che invece va attribuito a Leonarduzzi”.

Sospensione telecronisti di RaiSport: la teoria del complotto

Mazzucchi, inoltre, ha affermato di non aver neanche capito le battute pronunciate dal telecronista: “Quando sei in telecronaca sei immerso”, le sue parole. “Hai 6mila cose in testa e su quelle che non riguardano strettamente la vasca non riesci a concentrarti”. ha poi aggiunto. Il commentatore di RaiSport ha poi avanzato la tesi che dietro il caso sollevato su Twitter ci sia un complotto ai suoi danni.

Dietro l’account che ha evidenziato le offese alle tuffatrici ci sarebbe “una persona molto nota nel mondo dei tuffi. Quella meticolosità aveva il chiaro intento di colpirmi. Credo più per voler primeggiare in questo ambito, facendomi fuori, che per invidia”.

Frasi sessiste su RaiSport: il commento di Malagò

Giulia Vittorioso, una delle tuffatrici offese durante la telecronaca, ha affermato di non escludere una denuncia nei confronti dei due. Intanto stanno facendo discutere le parole di Giovanni Malagò sulla vicenda delle frasi sessiste ascoltate su RaiSport. Il presidente del Coni ha definito sacrosanta la scelta di RaiSport di sospendere Leonarduzzi e Mazzucchi, ma al tempo stesso è parso minimizzare quanto avvenuto. “Mi sembra onestamente che sia sacrosanta la presa di posizione da parte della dirigenza dell’azienda – ha detto Malagò -. Poi tutte queste frasi sono state dette in un fuorionda, diciamo che sono stati superficiali e sfortunati”.